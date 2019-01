Flamengo x Bangu: onde assistir ao vivo a partida pelo Carioca

Um dos times que causa maior expectativa na temporada, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca neste domingo, para encarar o Bangu, às 17h (de Brasília), no Maracanã. O técnico Abel Braga, uma das novidades, ainda não deverá contar com Gabriel Barbosa e Arrascaeta, principais contratações do clube na temporada.

Flamengo x Bangu terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e pay-per-view, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O técnico Abel Braga volta ao rubro-negro após 15 anos e contará com um elenco estrelado, algo que aumenta sua responsabilidade no Campeonato Carioca, já que os rivais não conseguiram se reforçar no mesmo nível. Além de Gabriel Barbosa e Arrascaeta, outro reforço que pode fazer a diferença é Rodrigo Caio, ex-São Paulo.

Já o Bangu espera aproveitar o início de temporada e a falta de entrosamento para tentar surpreender e iniciar com o pé direito no Carioca. O meia Tchô, que apareceu como promessa no Atlético-MG, e o atacante Felipe Adão, ex-Botafogo e filho do ex-jogador Cláudio Adão, são os jogadores mais conhecidos.

O Campeonato Carioca contou com uma fase preliminar para definir Resende e Americano teriam direito a disputar a competição com os demais clubes. Assim, o torneio conta com grupos B e C apenas. Fla e Bangu estão no Grupo C, ao lado de Boavista, Botafogo, Cabofriense e Resende.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca

Sábado

16h50 Madureira x Vasco

19h Fluminense x Volta Redonda

Domingo

16h30 Portuguesa x Americano

17h Flamengo x Bangu

19h Boavista x Resende

19h Cabofriense x Botafogo