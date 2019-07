Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Rivalidade e proximidade dos líderes embalam Flamengo e Botafogo, que se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo x Botafogo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para todo o Brasil, menos São Paulo) e do Premiere. Os dois canais vão passar a partida em seus sites e aplicativos e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Embora estejam brigando para posições na parte de cima da tabela, Flamengo e Botafogo devem ir a campo com algumas alterações e uma formação mista para o clássico. Os dois times voltam a campo no meio da semana que vem para partidas decisivas de torneios continentais.

ESCALAÇÕES DE FLAMENGO X BOTAFOGO

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Gerson; Lucas Silva (Lincoln), Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Botafogo: Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Jonathan; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca

O Flamengo ainda tenta se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Emelec, na quarta-feira passada. O time rubro-negro volta a encarar os equatorianos na quarta-feira que vem, no Maracanã. No Brasileirão, a equipe vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians.

Na sexta-feira, o Fla anunciou mais um grande reforço para a temporada. O lateral-esquerdo Filipe Luís deu sua primeira entrevista coletiva e disse estar pronto para ajudar o Fla, mas o técnico Jorge Jesus preferiu deixá-lo fora do jogo.

O Botafogo também precisa se reabilitar, mas na Copa Sul-Americana. Na quarta passada, o time perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG e o duelo da volta acontecerá na próxima quarta, no Rio. No Brasileirão, já são três jogos consecutivos sem um resultado positivo. Na última rodada, perdeu em casa por 1 a 0 para o Santos.

Obrigado, Erik. Negociado pelo Palmeiras com o futebol japonês, atacante deixa recado emocionante aos botafoguenses e se despede do clube. pic.twitter.com/wn1FokEhbh — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 26, 2019

SAIBA ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DESTE FINAL DE SEMANA

SÁBADO

Palmeiras x Vasco (Brasileirão)

Cruzeiro x Athletico-PR (Brasileirão)

Inter x Ceará (Brasileirão)

Fluminense x São Paulo (Brasileirão)

Vitória x Ponte Preta (Série B)

Vissel Kobe x Barcelona (Amistoso)

DOMINGO

Fortaleza x Corinthians (Brasileirão)

Santos x Bahia (Brasileirão)

Goiás x Atlético-MG (Brasileirão)