Flamengo x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e com objetivos bem distintos.

Onde assistir Flamengo x Chapecoense?

Flamengo x Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e também será possível assistir ao jogo pelo site e aplicativo do Premiere . O Estado fará minuto a minuto da partida .

Escalações de Flamengo x Chapecoense

Flamengo: César; Rodinei, Thuler, Mateus Dantas e Trauco; Piris da Motta, Ronaldo e Hugo Moura; Diego, Berrío e Lincoln.

Chapecoense: Tiepo; Bryan, Gum, Rafael Pereira e Pacheco; Márcio Araújo, Augusto e Alan Ruschel; Renato, Régis e Everaldo.

As duas equipes aparecem na tabela do Brasileirão com quatro pontos, mas entrarão em campo com focos bem distintos. O Flamengo tem um jogo importante no meio da semana, enquanto a Chape só tem o Nacional para se dedicar e colocar como prioridade.

O time de Abel Braga vem de três jogos sem vencer. Perdeu para o Inter e empatou com o São Paulo (2 a 1 e 1 a 1, respectivamente, pelo Brasileirão) e empatou sem gols com o Peñarol pela Libertadores. Depois de encarar a Chape, a equipe carioca joga na quarta-feira contra o Corinthians, em Itaquera, pela Copa do Brasil, e depois visita o Atlético-MG, sábado, novamente pelo Campeonato Brasileiro.

A Chape vem de dois jogos sem resultado positivo. Perdeu fora de casa para o Corinthians, por 1 a 0, e depois empatou em casa em 1 a 1 com o Athletico-PR. No domingo que vem, a equipe catarinense enfrenta o Fortaleza, na Arena Condá.