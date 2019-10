Flamengo x Chapecoense: onde ver o vivo ao jogo pelo Brasileirão

Em pontas opostas da tabela, Chapecoense e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pelo canal Premiere e acompanhar em tempo real pelo Estado.

O Flamengo inicia a rodada na liderança do Brasileiro com 49 pontos e sem chance de perder a ponta. Já a Chapecoense amarga a lanterna da competição, com apenas 15 pontos e precisa de, no mínimo, duas rodadas para deixar a zona da degola.

Últimos jogos do Flamengo

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

28/9 Flamengo 0 x 0 São Paulo (Brasileirão)

25/9 Flamengo 3 x 1 Internacional (Brasileirão)

21/9 Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

14/9 Flamengo 1 x 0 Santos (Brasileirão)

Últimos jogos da Chapecoense (todos pelo Brasileirão)

2/10 Chapecoense 0 x 1 Corinthians

29/9 Athletico-PR 1 x 1 Chapecoense

22/9 Internacional 1 x 0 Chapecoense

14/9 Chapecoense 1 x 2 Vasco

8/9 CSA 2 x 0 Chapecoense