Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O Corinthians visita o Flamengo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro vem de sete jogos sem vitória na competição. A equipe rubro-negra empatou com o Goiás na última rodada e viu o Palmeiras diminuir a distância na liderança para oito pontos.

Flamengo x Corinthians terá transmissão da Globo e do Première. O Estado acompanhará a partida em tempo real.

Os visitantes vêm de semana atribulada com direito a cobrança de Andrés Sanchez aos jogadores e coletiva de Fábio Carille garantindo sua permanência no comando da equipe. O Flamengo também chega pressionado por uma atuação ruim, com bate-boca entre Willian Arão e Gabigol ao término da partida.

Últimos cinco jogos do Flamengo:

Goiás 2 x 2 Flamengo (Brasileirão)

Flamengo 1 x 0 CSA (Brasileirão)

Flamengo 5 x 0 Grêmio (Libertadores)

Flamengo 2 x 0 Fluminense (Brasileirão)

Fortaleza 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

Últimos cinco jogos do Corinthians, todos pelo Brasileirão:

CSA 2 x 1 Corinthians

Corinthians 0 x 0 Santos

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro

Goiás 2 x 2 Corinthians

São Paulo 1 x 0 Corinthians