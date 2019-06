Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

O clássico das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo Flamengo x Corinthians

Flamengo x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV, que também exibirão a partida através do Globo Play e do SporTV Play. O Estado também fará tempo real da partida.

No primeiro jogo, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, em Itaquera, no dia 15 de maio. Para se classificar, o time carioca precisa apenas de um empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. O Corinthians avança se vencer por dois gols de diferença.

O Corinthians não jogou no último final de semana, devido a proximidade dos jogos pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Na quinta-feira, os comandados de Fábio Carille foram até a Venezuela e venceram o Deportivo Lara por 2 a 0, classificando-se para a próxima fase. No Brasileirão, a equipe jogou pela última vez no dia 26 de maio, quando derrotou o São Paulo por 1 a 0.

Já o Flamengo derrotou o Fortaleza por 2 a 0, no sábado encara uma sequência de dois jogos importantes. Depois de disputar a classificação para as quartas da Copa do Brasil contra o Corinthians, o time rubro-negro encara o Fluminense no domingo, pelo Brasileiro.