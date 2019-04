Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Campeões estaduais e após compromissos na Libertadores no meio de semana, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio, pela primeira rodada do Brasileirão 2019.

Onde assistir Flamengo x Cruzeiro?

A partida terá transmissão pelo Premiere Futebol Clube. O Estadão também fará minuto a minuto do jogo.

No Rio, o técnico Abel Braga, que já está sendo questionado, mudou de ideia e deve escalar força máxima após derrota diante da LDU, em Quito, pela Libertadores. A partida marca ainda o adeus de zagueiro Juan. Aos 40 anos, ele fará sua última apresentação na carreira.

O técnico Mano Menezes vive momento excelente com o Cruzeiro. O time ganhou o Estadual invicto, já se garantiu na Libertadores e entra como favorito no Brasileirão, assim como na Copa do Brasil. Fred está em boa fase e pode ajudar na caminhada da equipe.