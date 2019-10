Flamengo x CSA: como ver o jogo pelo Brasileirão

O embalado Flamengo volta a campo neste domingo para enfrentar o CSA, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Flamengo x CSA terá transmissão do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real.

Sobram motivos para os flamenguistas demonstrarem confiança. O time rubro-negro lidera o Campeonato Brasileiro com 64 pontos, dez a mais que o segundo colocado, e acaba de garantir a vaga para a decisão da Copa Libertadores, com direito a goleada sobre o Grêmio. Já o CSA não tem muito o que celebrar. A equipe alagoana amarga o 18º lugar, com 26 pontos, e precisa de pelo menos duas rodadas para deixar a zona de rebaixamento.

Últimos jogos do Flamengo

23/10 Flamengo 5 x 0 Grêmio

20/10 Flamengo 2 x 0 Fluminense

16/10 Fortaleza 1 x 2 Flamengo

13/10 Athletico-PR 0 x 2 Flamengo

10/10 Flamengo 3 x 1 Atlético-MG

Últimos jogos do CSA (todos pelo Brasileirão)