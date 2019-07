Flamengo x Emelec: onde assistir, horário e local do jogo pela Libertadores

Um dos times mais badalados do futebol brasileiro, o Flamengo vive sua primeira grande 'decisão' da temporada nesta quarta-feira e para evitar uma crise, precisa reverter a situação contra o Emelec, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Flamengo x Emelec terá transmissão da TV Globo (para todo o Brasil) e Fox Sports. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

No primeiro jogo, o Emelec surpreendeu a equipe de Jorge Jesus e venceu por 2 a 0. Com isso, o Fla precisa vencer por três gols de diferença para se classificar ou por 2 a 0 e levar a decisão para os pênaltis. Quem passar, pega o classificado de Inter x Nacional-URU.

A Fla vai a campo cheio de desfalques. Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro são desfalques certos, assim como Léo Duarte, que se transferiu para o Milan. A boa notícia é que o time vem de vitória por 3 a 2 sobre o rival Botafogo, domingo passado, pelo Brasileirão.

O Emelec é o oitavo colocado do Campeonato Equatoriano, com 27 pontos e vem de empate por 2 a 2 com o Técnico Universitário. O líder é o Macará, com 42.