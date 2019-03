Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo ao clássico carioca

Em busca da classificação, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Flamengo x Fluminense terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e do canal Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Flamengo é o segundo colocado do Grupo C, com 11 pontos, enquanto o Fluminense tem a mesma pontuação, mas lidera o Grupo B.

Apesar da boa colocação na tabela, as duas equipes ainda não estão classificadas, mas se garantem em caso de resultado positivo. Se empatarem, o Flu também se garante na semifinal e o Fla dependerá de outros resultados para avançar.

Já em caso de derrota, será preciso que os rivais torçam por outros resultados para se classificarem. A grande atração do clássico será a utilização de VAR pela primeira vez na Taça Rio.

O Flamengo vem de sete jogos sem perder. Foram seis vitórias e um empate. Na última rodada, o time de Abel Braga derrotou o Madureira por 2 a 0. O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Botafogo no domingo passado e na quinta-feira derrotou o Antofagasta por 2 a 1 e se classificou para a Copa Sul-Americana.