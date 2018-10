Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir ao clássico do Rio

Flamengo x Fluminense se enfrentam neste sábado, às 17h, no estádio do Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será o primeiro clássico entre as duas equipes no Mineirão na temporada.

Flamengo x Fluminense terá transmissão do Pay-per-view e tempo real do Estado. O Fla soma 52 pontos e busca a vitória para se aproximar do Palmeiras, que tem 56. Já o Fluminense tem 37 e quer o resultado positivo para afastar de vez o fantasma do rebaixamento e também se aproximar da briga por uma vaga na Libertadores.

Escalação do Flamengo

César, Pará, Leo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Arão, Paquetá, Éverton Ribeiro e Vitinho; Uribe. Técnico: Dorival Júnior

Escalação do Fluminense

Julio Cesar; Ibañez, Gum e Digão; Norton, Richard, Jadson e Ayrton Lucas; Marcos Júnior, Everaldo e Luciano. Técnico: Marcelo Oliveira