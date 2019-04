Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca e antes mesmo da bola rolar, os rivais já estiveram envolvidos em um fato curioso, em razão do regulamento um pouco complicado do torneio estadual.

Flamengo x Fluminense terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado .

No final de semana passada, o Flamengo conquistou a Taça Rio, ao derrotar o Vasco na decisão e o feito foi celebrado por flamenguistas, mas também por tricolores, pois o resultado permitiu que o time de Fernando Diniz tivesse a oportunidade de disputar a semifinal e ainda se manter na briga pelo título.

O Vasco conquistou a Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e se tivesse vencido também a Taça Rio, estaria automaticamente na decisão do Estadual e a outra semifinal seria entre os times de 2º e 3ª melhor campanha da competição - Flamengo e Bangu.

Mas como o Flamengo venceu a Taça Rio, o regulamento prevê que a semifinal seja disputada entre os campeões de cada turno do Estadual e os dois times melhores classificados em toda a competição. Assim, o Flu entrou como a segunda melhor campanha - atrás do Bangu e terá a oportunidade de disputar uma vaga na final do Estadual.

Flamengo e Fluminense não tiveram muito o que comemorar no meio da semana. O Flamengo decepcionou sua torcida e, em casa, perdeu por 1 a 0 para o Peñarol, pela Libertadores. Já o Fluminense não passou de um 0 a 0 com o Luverdense, fora de casa, pela Copa do Brasil.