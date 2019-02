Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo ao clássico na TV

Um dia de decisão, recomeço e saudade para o Flamengo, que enfrenta nesta quinta-feira o Fluminense, às 20h30, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Será o primeiro jogo da equipe rubro-negra após o incêndio no Ninho do Urubu, que causou a morte de dez atletas das categorias de base do clube e mais três ficaram feridos na tragédia.

Onde assistir Flamengo x Fluminense?

O Fla-Flu terá a transmissão do canal Premiere e transmissão em tempo real do Estado. O dia deve ser de muitas homenagens no Maracanã. A partida seria realizada inicialmente no sábado passado, mas foi adiado justamente por causa da tragédia no CT flamenguista, um dia antes.

No Campeonato Carioca, o Flamengo venceu a Cabofriense por 4 a 0, em seu último jogo na competição e confirmou a liderança do Grupo B, com dez pontos. Já o Fluminense vem de uma tranquila vitória por 5 a 0 sobre o River Plate, do Piauí, pela Copa do Brasil. No estadual, perdeu para o Vasco por 1 a 0.

Embora a partida seja decisiva, já que o vencedor decidirá o título do primeiro turno do Carioca, o clássico é tratado como segundo plano no Flamengo. Na terça-feira, o meia Diego deu entrevista coletiva para falar da partida e chorou ao falar sobre os meninos que morreram no acidente.

O volante Willian Arão irá atuar com uma camisa com o nome de Jorge Eduardo, um dos meninos mortos e que, segundo sua mãe, tinha o volante flamenguista como ídolo e inspiração.