Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Em momentos completamente opostos na temporada, Flamengo e Fortaleza se enfrentam na abertura da sétima rodada do Brasileirão neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Flamengo x Fortaleza?

Flamengo x Fortaleza terá transmissão ao vivo do canal Premiere e também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. Além disso, o Estado fará tempo real da partida.

Escalações de Flamengo x Fortaleza

Flamengo: Diego Alves; Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Trauco; Willian Arão, Cuéllar, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique; Gabriel

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Juninho, Edinho, Felipe e Marcinho; Osvaldo e Júnior Santos

O Flamengo inicia a rodada na sexta colocação do campeonato, com dez pontos, três a menos que o líder Palmeiras. O problema, porém, está nos bastidores. O técnico Abel Braga pediu demissão, após, segundo ele, ser traído por pessoas dentro do clube. Em seu lugar, o time rubro-negro será dirigido por Marcello Salles, interino que ficará no cargo até a paralisação do Brasileiro para a disputa da Copa América.

Já o Fortaleza ainda celebra o título da Copa do Nordeste, conquistado na última quarta-feira, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB. Apesar da festa dos torcedores cearenses, a decisão contou com confusão nas arquibancadas, mas apesar do incidente, Rogério Ceni conquistou seu terceiro título no comando do Fortaleza, em um ano e meio de trabalho. E na última rodada do Brasileirão, o time comandado por Rogério Ceni empatou em casa com o Vasco por 1 a 1.