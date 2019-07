Flamengo x Goiás: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Goiás jogam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro tendo como objetivos semelhantes a caça ao líder Palmeiras.

Flamengo x Goiás terá transmissão do canal Premiere, que também que vai passar o jogo através de seu site e do seu aplicativo. O Estado fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Arrascaeta e Vitinho; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus

ESCALAÇÃO DO GOIÁS

Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz, Jefferson; Yago Felipe, Geovane e Giovanni Augusto; Michael, Leandro Barcia e Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira

O Flamengo ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 17 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras. O Goiás aparece na sexta posição, com 15 pontos, mas pode se aproximar dos líderes caso conquiste um resultado positivo diante do time do técnico Jorge Jesus.

Por falar no português, será seu primeiro jogo como técnico do Flamengo no Brasileirão. Na quarta-feira, ele estreou no comando da equipe com um empate em 1 a 1 com o Atlhetico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Goiás vem de vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, em amistoso realizado no dia 6 de julho. No Brasileiro, a equipe venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última rodada.