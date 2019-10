Flamengo x Grêmio: onde assistir a semifinal da Libertadores

Flamengo e Grêmio fazem um dos jogos mais esperados do ano nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Flamengo x Grêmio terá transmissão ao vivo, para todo o Brasil, pelos canais Fox Sports e TV Globo. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

O confronto está aberto. No primeiro jogo, disputado na Arena do Grêmio, a partida acabou em 1 a 1. Assim, se o jogo ficar no 0 a 0 durante o tempo normal, o Flamengo está classificado. Novo 1 a 1 a disputa vai para os pênaltis e empate por 2 ou mais gols, quem passa são os gremistas.

Relembre o desempenho do Flamengo na Libertadores

5/3 San José 0 x 1 Flamengo (1ª rodada de grupos)

13/3 Flamengo 3 x 1 LDU (2ª rodada de grupos)

3/4 Flamengo 0 x 1 Peñarol (3ª rodada de grupos)

11/4 Flamengo 6 x 1 San José (4ª rodada de grupos)

24/4 LDU 2 x 1 Flamengo (5ª rodada de grupos)

8/5 Peñarol 0 x 0 Flamengo (6ª rodada de grupos)

24/7 Emelec 2 x 0 Flamengo (Ida das oitavas)

31/7 Flamengo 2 (4) x (2) 0 Emelec (volta das oitavas)

21/8 Flamengo 2 x 0 Inter (ida das quartas)

28/8 Inter 1 x 1 Flamengo (volta das quartas)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (ida da semifinal)

Retrospecto do Grêmio na Libertadores

6/3 Rosario 1 x 1 Grêmio (1ª rodada de grupos)

12/3 Grêmio 0 x 1 Libertad (2ª rodada de grupos)

4/4 Universidad Católica 1 x 0 Grêmio (3ª rodada de grupos)

10/4 Grêmio 3 x 1 Rosario (4ª rodada de grupos)

23/4 Libertad 0 x 2 Grêmio (5ª rodada de grupos)

8/5 Grêmio 2 x 0 Universidad Católica (6ª rodada de grupos)

25/7 Grêmio 2 x 0 Libertad (ida das oitavas)

1/8 Libertad 0 x 3 Grêmio (volta das oitavas)

27/8 Palmeiras 1 x 2 Grêmio (ida das quartas)

20/8 Grêmio 0 x 1 Palmeiras (volta das quartas)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (ida da semifinal)