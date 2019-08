Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil, Flamengo e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro com focos bem distintos.

Flamengo x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também vai passar online a partida em seu site e aplicativo. E o Estado ainda vai fazer minuto a minuto da partida.

ESCALAÇÕES

Flamengo: ​Diego Alves; Rafinha, Matheus Thuler, Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar e Willian Arão; Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique

Grêmio: Júlio César; Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Darlan, Thaciano, Luan, Diego Tardelli e Pepê; Luciano

O Fla inicia a rodada na terceira colocação com 24 pontos, enquanto o Grêmio é apenas o 13º com 17 pontos. Em razão da boa campanha, a equipe carioca entra em campo focada em buscar os três pontos para se aproximar do líder Santos, que vai encarar o São Paulo também neste sábado. O badalado time rubro-negro precisa também se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Bahia, na rodada passada.

Mas o assunto do momento no Flamengo é a possível contratação do atacante Mario Balotelli. Gabriel Barbosa, que conhece o jogador por ter atuado na Itália, revelou que até troca mensagens com o polêmico italiano sobre a possibilidade dele atuar no futebol brasileiro.

Embora esteja na parte debaixo da tabela, o Grêmio entra em campo com a cabeça no jogo da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Athletico-PR, em Porto Alegre. Por isso, o técnico Renato Gaúcho pode poupar alguns jogadores na partida deste domingo.