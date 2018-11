Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações e horário

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma partida com ares de decisão para os dois clubes, que lutam para garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

Flamengo x Grêmio terá transmissão da TV Globo (para o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro) e acompanhamento em tempo real do Estado. O rubro-negro entra na rodada animado com a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no domingo passado. O resultado serviu para diminuir a diferença para o líder Palmeiras, mas a vantagem alviverde ainda é grande. São cinco pontos em três rodadas. Além da pequena possibilidade de título, o time carioca ainda busca assegurar a classificação no G-4 e se garantir na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Quanto ao Grêmio, a equipe de Renato Gaúcho derrotou a Chapecoense por 2 a 0 na rodada passada e manteve a quarta colocação. Uma vitória contra um concorrente direto na briga pelo G-4 deixa a situação para o time gaúcho ainda mais confortável.

Escalações de Flamengo x Grêmio

Flamengo: César; Pára, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho; Uribe.

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Maicon, Cícero, Alisson e Everton; André.