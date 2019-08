Flamengo x Inter: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Flamengo e Inter fazem um dos confrontos de brasileiros nas quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. É jogo de ida. A volta está marcada para acontecer no dia 28, no Beira-Rio.

Flamengo x Inter terá transmissão ao vivo pelo SporTV e TV Globo (para todo o Brasil), que transmitirão a partida online em seus respectivos sites e aplicativos para celular. O Estado vai fazer minuto a minuto do confronto.

O classificado encara na semifinal quem passar entre Grêmio e Palmeiras. Nas oitavas, o Flamengo eliminou o Emelec enquanto o Inter passou pelo Nacional-URU.

O Flamengo chega embalado por duas boas vitórias no Campeonato Brasileiro. Primeiramente, derrotou o Grêmio por 3 a 0 e depois goleou o rival Vasco por 4 a 1. Já o Inter está em uma sequência de três jogos de invencibilidade. No sábado, derrotou o Fortaleza por 1 a 0 e anteriormente havia empatado sem gols com o Corinthians.