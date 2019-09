Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo, escalações e horário

O Flamengo recebe o Internacional nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, ciente de que se tornou o time a ser batido na competição, já que lidera a competição.

Flamengo x Internacional terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Escalações de Flamengo x Internacional

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão e Gerson (Piris da Motta); Everton Ribeiro (Vitinho), Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick (Nonato), Nico López e Wellington Silva; Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

O time carioca lidera o Brasileirão com 45 pontos e não pode perder a ponta, mesmo em caso de derrota. O Palmeiras pode chegar aos mesmos 45 pontos, mas se manteria na vice-liderança por ter menos vitórias que o rival alvinegro. Na última rodada, o clube carioca derrotou o Cruzeiro por 2 a 1.

O Internacional aparece na quarta colocação, com 36 pontos, e pode se aproximar dos líderes em caso de um resultado positivo. A equipe comandada por Odair Hellmann vem de vitória em casa por 1 a 0 sobre a Chapecoense. Depois de encarar o Flamengo, o time gaúcho enfrenta o Palmeiras, em mais um confronto direto pelas primeiras colocações.