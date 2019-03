Flamengo x LDU: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Após vencerem na estreia da Libertadores, Flamengo e LDU se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da competição continental.

Flamengo x LDU terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e SporTV, além de minuto a minuto do Estado. Na estreia, o Flamengo venceu o San José-BOL por 1 a 0, fora de casa, enquanto a LDU fez 2 a 0 no Peñarol, em Quito.

A escalação do Flamengo contra a LDU deve ser: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuellar e Willian Arão; Éverton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique; Gabigol.

A equipe comandada por Abel Braga vai a campo com força máxima. Arrascaeta, embora tenha jogado bem no empate por 1 a 1 com o Vasco, no sábado passado, deve ficar no banco de reservas.

Já a LDU, sexta colocada do Campeonato Equatoriano, perdeu por 3 a 0 para o Macará no último sábado, quando poupou alguns titulares justamente para o duelo com o Flamengo.