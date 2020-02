Flamengo x Madureira: sem TV, veja como acompanhar a partida

Flamengo x Madureira se enfrentam neste sábado, às 18h, pela sexta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Não é possível assistir ao vivo ao jogo pela TV, mas o Estado fará transmissão em tempo real do duelo.

Onde assistir Flamengo x Madureira?

A partida não vai passar na TV, porque o Fla não acertou os valores dos direitos de transmissão com a TV Globo. A única forma do torcedor acompanhar o confronto é através de rádio ou minuto a minuto ou pelo tempo real do Estado.

O Flamengo entra na rodada na segunda colocação do Grupo A, com dez pontos, mesma pontuação que o Boavista, mas fica atrás pelo saldo de gols (5 x 3). O Botafogo, com nove, aparece logo atrás e na briga pela classificação para a semifinal. Avançam os dois primeiros colocados do grupo.

A equipe de Jorge Jesus estreou seus principais jogadores na última segunda, na vitória por 3 a 1 sobre o Resende. Antes, atletas reservas estavam jogando o Estadual.