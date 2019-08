Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Flamengo e Palmeiras jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo após terem compromissos decisivos pela Copa Libertadores no meio de semana, quando o time carioca se classificou e a equipe alviverde acabou eliminada.

Flamengo x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere. Os dois canais vão passar o jogo em seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE FLAMENGO X PALMEIRAS

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar (Everton Ribeiro ou Piris da Motta), Arão e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Gabriel

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; William, Dudu e Luiz Adriano

O Flamengo, do técnico Jorge Jesus, inicia a rodada como líder do Brasileiro, com 33 pontos. O primeiro lugar foi alcançado pelo clube na última rodada. Já o Palmeiras, por sua vez, está na terceira posição, com 30 pontos, e uma partida a menos disputada.

O time carioca vive momento de ascensão. Além de ter se classificado para a semifinal da Copa Libertadores, na última quarta-feira, no Brasileiro a equipe conquistou três vitórias consecutivas, a última delas no domingo, quando bateu o Ceará por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e assumiu a liderança.

A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari passa por uma turbulência na temporada. O time foi eliminado da Libertadores na terça-feira, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio, e no Brasileiro não conquista uma vitória há um bom tempo. O Palmeiras acumula seis compromissos consecutivos sem vencer. Na última vez em que entrou em campo pela competição nacional, empatou por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 17.

