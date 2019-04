Flamengo x Peñarol: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Flamengo e Peñarol jogam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Onde assistir Flamengo x Peñarol?

Flamengo x Peñarol terá transmissão dos canais SporTV e TV Globo (para o Rio de Janeiro), além de minuto a minuto do Estado. O Fla lidera o Grupo D com seis pontos em duas rodadas, enquanto o Peñarol aparecem em segundo, com três.

Na rodada passada, o Flamengo derrotou a LDU por 3 a 1, em casa. No Campeonato Carioca, a equipe de Abel Braga acaba de conquistar a Taça Rio e irá disputar uma vaga para a final do Carioca com o Fluminense, no domingo.

O Peñarol goleou o San José, da Bolívia, por 4 a 0 na rodada passada e o placar fez com que a equipe uruguaia assumisse o segundo lugar do grupo. No Campeonato Uruguaio, a tradicional equipe ocupa o segundo lugar do torneio Apertura, com 16 pontos, um a menos que o líder Fênix. No sábado, derrotou o Boston River por 4 a 0.