Onde assistir Flamengo x River Plate e a campanha dos times na Libertadores

Flamengo x River Plate se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Monumental, em Lima, no Peru, na primeira final em jogo único da história da Libertadores. O torcedor pode assistir ao jogo de várias formas. Se tiver empate no tempo normal, haverá mais 30 minutos de prorrogação e, persistindo a igualdade, depois pênaltis.

LEIA TAMBÉM > Flamengo espera reunir 50 mil torcedores no Maracanã para ver final

Assistir Flamengo x River Plate ao vivo na TV

A decisão da Libertadores terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Fox Sports e Fox Sports 2 para todo o Brasil.

Assistir Flamengo x River Plate ao vivo online

O torcedor também pode assistir ao jogo online pelo site e aplicativo da TV Globo e da Fox Sports. O Estado vai fazer tempo real da partida desde uma hora antes de a bola rolar.

Campanha do Flamengo na Libertadores

O Flamengo acabou a fase classificatória como líder do Grupo D com dez pontos, seguido por LDU e Penãrol (também com dez, mas atrás pelo saldo de gols) e San José-BOL, com quatro. Nas oitavas, lutou muito para passar pelo Emelec-EQU. Nas quartas, eliminou o Internacional. E na semifinal deixou outro gaúcho pelo caminho, o Grêmio, com direito a goleada. Veja a lista dos jogos do Flamengo.

5/3 San José 0 x 1 Flamengo (fase de grupos)

13/3 Flamengo 3 x 1 LDU (fase de grupos)

3/4 Flamengo 0 x 1 Penãrol (fase de grupos)

11/4 Flamengo 6 x 1 San José-BOL (fase de grupos)

24/4 LDU 2 x 1 Flamengo (fase de grupos)

8/5 Peñarol 0 x 0 Flamengo (fase de grupos)

24/7 Emelec 2 x 0 Flamengo (ida das oitavas)

31/7 Flamengo 2 (4)* x (2)* 0 Emelec (volta das oitavas) *pênaltis

21/8 Flamengo 2 x 0 Internacional (ida das quartas)

28/8 Internacional 1 x 1 Flamengo (volta das quartas)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (ida da semifinal)

23/10 Flamengo 5 x 0 Grêmio (volta da semifinal)

Campanha do River Plate na Libertadores

O River se classificou na fase de eliminatórias passando em segundo lugar, com dez pontos, no Grupo A. O líder foi o Internaconal, com 14. Palestino, com 7, e Alianza Lima, com 1, completaram a chave. Nas oitavas, o River eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. Nas quartas, passou pelo Cerro Porteño. E na semifinal superou seu maior rival, o Boca Juniors. Relembre a campanha do time argentino.