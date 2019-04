Flamengo x San José: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Em clima de decisão, o Flamengo recebe o San José, da Bolívia, nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Flamengo x San José terá transmissão ao vivo pelo Facebook da Conmebol e também minuto a minuto do Estado .

O Flamengo soma seis pontos em três rodadas e pode ficar em uma situação bastante confortável em caso de um resultado positivo. Na rodada passada, o time de Abel Braga decepcionou e perdeu por 1 a 0 para o Peñarol, em pleno Maracanã.

Paralelamente ao duelo pela Libertadores, o Fla também não esquece do Campeonato Carioca. No domingo, a equipe faz o primeiro jogo da decisão estadual contra o Vasco.

O San José tem apenas um ponto na classificação e precisa vencer para se manter vivo na briga por uma vaga. O time de Oruro ocupa a sétima colocação do Campeonato Boliviano, com 23 pontos. O líder é o Nacional Potosí, com 37.