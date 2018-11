Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do duelo pelo Brasileirão

Flamengo x Santos jogam nesta quinta-feira, às 17h, no Maracanã, em um duelo direto na briga por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. A situação da equipe carioca é bem melhor em comparação ao time santista.

Flamengo x Santos terá a transmissão do Premiere e minuto a minuto do Estado. O Flamengo, com 60 pontos, está praticamente classificado para a próxima edição da Libertadores, mas ainda precisa se garantir no G-4 para ir direto à fase de grupos. Além disso, o time comandado por Dorival Júnior ainda tem uma pequena esperança de título. São sete pontos de diferença para o líder Palmeiras.

Em relação ao Santos, a equipe comandada por Cuca aparece com 46 pontos e briga para entrar no G-6. Dificilmente, o time alvinegro chegará entre os quatro primeiros, mas disputa, principalmente, com Atlético-MG e Atlético-PR pela sexta vaga. O Cruzeiro aparece na briga, com 46, mas já tem sua vaga assegurada por ser campeão da Copa do Brasil. Caso consiga acabar em sexto, o sétimo colocado é quem fica com a classificação.

Escalações Flamengo x Santos

Flamengo: César, Rodinei, Réver, Léo Duarte, Pará; Cuéllar, Rômulo (Piris da Motta), Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Alison, Gustavo Henrique e Dodô; Renato (Yuri), Diego Pituca e Arthur Gomes; Rodrygo, Gabigol e Bruno Henrique (Copete).

Veja a rodada completa da Série A:

Quarta-feira

19h30: Vasco x Atlético-PR

21h: Paraná x Atlético-MG

21h: Bahia x Ceará

21h45: Cruzeiro x Corinthians

21h45: Sport x Vitória

21h45: Palmeiras x Fluminense

Quinta-feira

17h: Chapecoense x Botafogo

17h: Flamengo x Santos

19h: São Paulo x Grêmio

21h: Internacional x América-MG