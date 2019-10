Flamengo x Santos: onde ver, horário e escalações

Flamengo e Santos se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. As duas equipes vêm fazendo uma ótima competição e o confronto vale a liderança do torneio.

Flamengo x Santos será exibido ao vivo pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio e Filípe Luís; Wilian Arão, Gerson e Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel.

Santos: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison (Felipe Jonatan), Carlos Sánchez e Jorge; Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo.

A arbitragem será de Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC). O responsável pelo VAR (árbitro de vídeo) será Rafael Traci (SC).

O Flamengo aposta na força da torcida - a expectativa é de Maracanã lotado - para ganhar do segundo colocado Santos e ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O time carioca está embalado no torneio, com cinco vitórias seguidas e 16 gols marcados nessas últimas partidas.

Já o Santos perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o rival e espera surpreender o Flamengo para retomar a dianteira na última rodada do primeiro turno e faturar o título simbólico de "campeão de inverno". Caso vença, o time paulista passará o adversário e ficará com um ponto de vantagem na liderança.

CALENDÁRIO:

SÁBADO

08h30 - Liverpool x Newcastle

10h - Fiorentina x Juventus

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique

16h - Barcelona x Valência

17h - Flamengo x Santos

19h - Palmeiras x Cruzeiro

19h - Chapecoense x Vasco

21h - Ceará x Botafogo

DOMINGO

11h - Atlético-MG x Internacional

16h - Grêmio x Goiás

16h - Fluminense x Corinthians

16h - Bahia x Fortaleza

19h - São Paulo x CSA