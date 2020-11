Flamengo x São Paulo bate recorde de audiência no Rio e em SP

A vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Flamengo, quarta-feira passada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, fez a Rede Globo bater recordes de audiência no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi a maior audiência do ano em jogos de futebol na emissora.

Além do confronto histórico entre times com duas das maiores torcidas do futebol brasileiro (segundo pesquisas, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil e o São Paulo aparece em terceiro), a partida tinha como outro atrativo, o fato de ser a estreia do técnico Rogério Ceni no comando do clube carioca. Ceni fez história como goleiro no time tricolor e até hoje é idolatrado pelos são-paulinos.

Em relação à audiência, a transmissão atingiu 27 pontos e 40% de participação em São Paulo, recorde do ano. Os números superaram a maior audiência do ano, que ocorreu nas finais do Paulistão, entre Palmeiras e Corinthians. A porcentagem de participação representa uma média de cada 100 televisores ligados no Estado, 40 estavam no canal da Globo na hora do jogo. No Rio de Janeiro, foram 35 pontos e 51% de participação, números que superaram a melhor marca da emissora no ano, em jogos disputados na quarta-feira.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, no Morumbi, novamente às 21h30. A tendência é que o recorde seja quebrado, já que o confronto é decisivo. O São Paulo precisa apenas de um empate para se classificar, enquanto o Flamengo precisa vencer por dois gols. Se o Fla bater o time paulista por um gol, a disputa será nos pênaltis.