Flamengo x São Paulo: transmissão, tempo real e horário do jogo

O líder Flamengo recebe o São Paulo, sexto colocado, neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da equipe tricolor.

Flamengo x São Paulo será transmitido pelo canal Premiere. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

A diferença entre os times é de 13 pontos. O Flamengo tem 48, três a mais do que o vice-líder Palmeiras. Já o São Paulo tem 35 e corre risco de sair do G-6 do Brasileirão nesta rodada. O Flamengo tem 100% de aproveitamento como mandante no Brasileirão. Além disso, a equipe rubro-negra vem de oito vitórias consecutivas no campeonato.

Já o São Paulo continua oscilando no Brasileirão e perdeu em casa para o Goiás, por 1 a 0, na última quarta-feira. Na quinta, o técnico Cuca pediu demissão à tarde e Fernando Diniz foi contratado à noite.