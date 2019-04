Flamengo x Vasco: como assistir online e na TV a final do Carioca

Em momentos bem distintos, Flamengo e Vasco voltam a se encontrar neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pela decisão do Campeonato Carioca. No primeiro jogo, a equipe rubro-negra venceu por 2 a 0.

Onde assistir Flamengo x Vasco ao vivo?

O clássico terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e pela TV Globo (para o Rio de Janeiro), além de exibição online pelo site e aplicativo do Premiere Play. O Estado fará minuto a minuto do jogo .

De acordo com o regulamento do Campeonato Carioca, não há diferença de pesos em gols marcados fora ou dentro de casa. Logo, se o Vasco vencer por dois gols de vantagem, levará a decisão para os pênaltis. Resultado positivo com três ou mais gols de diferença, o título e´cruz-maltino. Já o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que garante mais um troféu.

A semana foi bem diferença para Flamengo e Vasco. O Fla goleou o San José, da Bolívia, por 6 a 1, pela Copa Libertadores, depois bateu o Vasco por 2 a 0 e teve a semana livre para descansar e se preparar para a segunda partida.

Já o Vasco esperava aproveitar a semana para se recuperar da derrota no primeiro jogo da final, mas foi derrotado pelo Santos por 2 a 0, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e o clima de desconfiança aumentou ainda mais.

