Flamengo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

O Flamengo volta a campo neste sábado, para encarar o Volta Redonda, às 19h (horário de Brasília), pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca (veja a tabela). O jogo do Flamengo será realizado no estádio do Maracanã.

Transmissão de Flamengo x Volta Redonda

Flamengo x Volta Redonda terá transmissão ao vivo do canal Premiere e minuto a minuto do Estado. O Fla lidera o Grupo C, com sete pontos, enquanto o Volta Redonda é o segundo do Grupo B, com seis pontos.

A equipe de Abel Braga está embalada com a sequência positiva. Na quarta-feira, derrotou a LDU por 3 a 1 e conquistou sua segunda vitória na Copa Libertadores. No Carioca, o time vem de empate por 1 a 1 com o Vasco. Após o jogo com o Volta Redonda, a equipe rubro-negra enfrenta o Madureira e o Fluminense.

O Voltaço vinha de uma sequência positiva, mas foi surpreendido na última rodada e perdeu, em casa, por 1 a 0 para o Bangu, dando fim a uma sequência invicta de cinco jogos. Depois do Fla, a equipe do interior carioca encara a Cabofriense e Boavista.

Jogos restantes do Campeonato Carioca

Sábado

16h30 Resende x Madureira

19h Flamengo x Volta Redonda

Domingo

16h Cabofriense x Vasco

19h Fluminense x Botafogo

20h Boavista x Americano