Flamenguistas acusados de matar vascaíno são presos Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio prenderam oito integrantes da Torcida Jovem do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Todos são acusados de envolvimento no assassinato do torcedor vascaíno Diego Martins Leal, de 29 anos, no dia 19 de agosto, em um bar no bairro de Tomás Coelho, Zona Norte da capital fluminense.