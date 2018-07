Flamenguistas lamentam derrota em jogo de ida

A derrota por 3 a 2 no duelo de ida das quartas de final, contra o Universidad de Chile, no Maracanã, foi creditava como principal motivo da eliminação do Flamengo da Copa Libertadores, fato que foi consumado mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o rival, na última quinta-feira, em Santiago.

O meia Petkovic não escondeu estar decepcionado com a eliminação e admitiu que o time chileno soube fazer valer a vantagem de até poder perder por um gol de diferença, desde que tomasse no máximo dois gols.

"Ganhamos aqui no Chile, mas não adiantou. Temos de reconhecer que eles (do Universidad) têm um bom time, mas mesmo assim conseguimos pressioná-los. Hoje (quinta-feira) estivemos muito melhor que no primeiro jogo", ressaltou o experiente jogador.

O atacante Adriano, por sua vez, ressaltou o espírito de luta na partida de volta. "Caímos de pé. Fizemos uma boa partida hoje (quinta-feira), mas infelizmente não conseguimos a classificação", lamentou.

Já o zagueiro Ronaldo Angelim lembrou que o terceiro gol sofrido no Maracanã acabou sendo decisivo para a eliminação flamenguista. "Estávamos com um jogador a mais (no duelo de ida), íamos começar o segundo tempo e tenho certeza de que poderíamos empatar o jogo. Mas tomamos um gol da forma que tomamos e isso acabou pesando na nossa eliminação", disse o defensor.