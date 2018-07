Flamenguistas lotam aeroporto e impressionam jogadores com festa no embarque

O Aeroporto Santos Dumont foi tomado por milhares de torcedores do Flamengo nesta terça-feira, para se despedir da delegação que viajou para São Paulo, onde o time joga nesta quarta, em duelo contra o Palmeiras, que envolverá os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, em festa que impressionou o grupo de jogadores.

Seguranças do Aeroporto Santos Dumont impediram que torcedores do Flamengo disparassem sinalizadores vermelhos na área de desembarque. Os sinalizadores chegaram a ser acesos, mas os vigilantes intervieram e evitaram os disparos. Como o Flamengo foi punido pela Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sua torcida está impedida de entrar no Allianz Parque e se organizou para saudar os jogadores antes da viagem.

Segundo a Infraero (empresa pública que administra o aeroporto), a multidão não chegou a causar prejuízos nem atrasos nos voos. O momento mais tenso foi quando os 40 seguranças notaram um grupo de torcedores vestidos com camisa rubro-negras, portando os sinalizadores. Não chegou a haver nem confronto nem prisões.

A torcida começou a chegar a pé ao Santos Dumont por volta de 12h30 e permaneceu até a decolagem do avião, às 15h55. Nem a Infraero nem a Polícia Militar (PM), que acompanhou a movimentação com 40 agentes, calculou o número de torcedores no aeroporto. Organizado através da rede social Facebook, o evento teve a adesão virtual de 22 mil pessoas.

Embora policiais tentam tentado fazer um cordão de isolamento para a passagem da delegação desde a saída do ônibus até a área de embarque, dezenas de torcedores conseguiram chegar aos atletas. Eles exibiam cartazes com frases como "Estamos fechados com vocês. Amanhã é dia de jantar porco!" e alternavam coros de exaltação ao Flamengo.

Pelas redes sociais, jogadores agradeceram o apoio. "Já joguei em clubes gigantes, pude presenciar festas incríveis de grandes torcidas, mas o que eu estou vendo aqui hoje é impressionante!", escreveu o zagueiro Réver, que publicou um vídeo com a torcida. No desembarque no aeroporto de Congonhas, também houve festa rubro-negra. Pelo menos 400 torcedores aguardavam os atletas.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou que o time carioca jogue sem torcida em três jogos como visitante no Brasileirão como punição pela briga entre organizadas do Flamengo e do Palmeiras durante o jogo disputado em Brasília em 5 de junho. Além disso, ficou determinado que fará três jogos sem torcida organizada e 20% do estádio fechado como mandante, além de dez jogos sem qualquer representação de torcidas organizadas.

O Palmeiras foi punido com cinco partidas sem torcida - todas como visitante -, cinco jogos sem vender ingressos para o setor Gol Norte, habitualmente onde ficam as torcidas organizadas, e dez jogos sem qualquer representação de torcidas organizadas.