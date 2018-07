Flamenguistas tentam se manter focados na briga contra o Palmeiras

Há oito rodadas perseguindo o Palmeiras em busca da liderança do Brasileirão, os jogadores do Flamengo admitem que estão de olho na tabela, apenas esperando uma escorregada do rival para assumir a ponta da competição.

"Damos uma olhadinha na tabela, mas pensamos jogo a jogo", brinca o lateral Pará. "O Palmeiras vem de resultados positivos. A briga é boa."

Para o meia Diego, o segredo para o rubro-negro na disputa é manter o foco. "A constância, saber lidar com as dificuldades, vai definir. Muda campo, muda forma de jogar, equipes têm estilo diferente. Temos que saber sofrer, manter a concentração, não deixar a emoção tirar nosso foco."

Quem também defende esta tese é o técnico Zé Ricardo. "Nós mantemos o foco na regularidade jogo a jogo. Em comparação na tabela das três equipes que estão brigando posto a posto ali, se pegarmos em relação a adversários, nós temos a tabela mais difícil, mas acredito que eles também terão dificuldades. Jogo a jogo pensar na estratégia e vencer a partida."

Com 57 pontos, o Flamengo só perdeu uma partida no returno do Campeonato Brasileiro.