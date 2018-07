Flavio Adauto retorna ao Corinthians como diretor de futebol

O jornalista Flavio Adauto é o novo diretor de futebol do Corinthians. Ele aceitou o convite do presidente Roberto de Andrade na manhã de quarta-feira e já iniciou os trabalhos no clube.

Uma das primeiras missões do novo dirigente é contratar um novo diretor adjunto para o lugar do Eduardo Ferreira, que pediu demissão por não ter sido consultado sobre a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira. Atualmente, o clube conta apenas com o ex-jogador Alessandro Nunes como gerente de futebol.

Havia o temor de que a falta de mais um homem forte no futebol comprometesse o planejamento para 2017. O treinador começou a preparar o elenco para o ano que vem em contatos diretos com Alessandro e Roberto de Andrade, mas seu foco principal é garantir a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Hoje, a equipe está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, com a última vaga para o torneio sul-americano, com 49 pontos.

Adauto também tem a missão de apaziguar os ânimos entre os dirigentes e conselheiros em um momento de turbulência política no clube. O jornalista de 68 anos foi vice-presidente de Comunicação e também comandou o futebol do clube em parte da administração de Alberto Dualib. Conselheiro vitalício do Corinthians, ele deixou os cargos em 2007.