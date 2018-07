Flávio Caça-Rato atrai público, joga pouco tempo e Guarani bate Red Bull Brasil Flávio Caça-Rato deu as caras no gramado com a camisa do Guarani pela primeira vez nesta sexta-feira, quando o time bugrino venceu o Red Bull Brasil por 2 a 0, em jogo treino no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Titular, o atacante jogou 37 minutos e viu depois, do banco de reservas, Oziel, de pênalti, e Lenon marcar os gols da vitória no final do segundo tempo.