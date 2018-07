Flávio Caça-Rato é anunciado pelo Tupi e jogará o Campeonato Mineiro

Rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tupi surpreendeu ao anunciar mais um reforço. A equipe de Juiz de Fora vai contar com o futebol do centroavante Flávio Caça-Rato para a disputa do Campeonato Mineiro. A diretoria não explicou se o contrato vale para o ano todo, o que incluiria a Série C nacional.

Caça-Rato começou no Sport, mas fez fama no arquirrival Santa Cruz. Natural de Recife, cresceu nas proximidades do Arruda e ganhou os holofotes por ser decisivo na campanha que deu ao Santa Cruz o título da Série C de 2013. No ano seguinte, perdeu espaço e quase não jogou na Série B.

Dispensado, passou sem nenhum destaque pelo Remo em 2015 e jogou a segunda divisão de São Paulo pelo Guarani no ano passado. Dispensado antes da Série C, seguiu para o Duque de Caxias, também da segunda divisão estadual, mas do Rio. Durante todo o ano de 2016, entrou em campo só 16 vezes.