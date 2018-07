Flávio Caça-Rato é apresentado no Guarani como atração para 2016

Se a diretoria do Guarani contratou Flávio Caça-Rato, inicialmente, pensando em ser um chamariz de marketing, então acertou em cheio. A sua apresentação oficial, nesta quinta-feira, no estádio Brinco de Ouro, monopolizou a imprensa e também um grande número de torcedores, a quem atendeu cordialmente tirando fotos e dando autógrafos.

Aos 29 anos, é a primeira vez que Caça-Rato vai atuar no futebol paulista. Bem ao seu estilo folclórico, demonstrou confiança e usou uma gíria popular: "Estamos juntos e misturados com o mesmo objetivo".

Não houve como fugir à explicação do apelido, que surgiu ainda quando garoto, quando ficava à beira do campo atrás de ratos. "Era muito divertido", lembrou o jogador ao falar da adolescência e sua origem humilde no Nordeste.

FORA DE FORMA

Caça-Rato foi anunciado na semana passada e era aguardado com grande expectativa em Campinas. Carismático, recebeu o apelido de CR7 do Recife quando foi artilheiro e marcou gols decisivos pelo Santa Cruz. Ele, que usa bem seu carisma, chegou inclusive a comentar que seria melhor que o craque português Cristiano Ronaldo.

O atacante preferiu manter os pés no chão na sua chegada ao Brinco de Ouro. O jogador não atua desde maio, quando defendeu o Remo, do Pará. Desde então, estava desempregado e fazendo um trabalho físico particular. Mas por ter um físico privilegiado, ele deve estar apto para o início do Campeonato Paulista da Série A2, em princípio marcado para dia 31 de janeiro.

Quanto ao meia João Vittor, o Guarani vinha encontrando dificuldades em chegar num acordo com seu empresário. O presidente Horley Senna teria aceitado algumas condições e confirmou a renovação até o meio do ano de 2017. O meia só tem 18 anos e se destacou no Brasileiro da Série C.

O time segue treinando e nos próximos dias deverá confirmar a chegada de novos reforços para a Série A2. Até agora o clube já apresentou o goleiro Gatti, o zagueiro Mateus Alves e o atacante Ricardinho. No total, já confirmou nove novidades.