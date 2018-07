Fletcher será operado e perde temporada no Manchester

Jogador do Manchester United desde 2003, Fletcher era um dos principais jogadores do elenco do técnico Alex Ferguson e também presença constante na seleção escocesa. Mas vem sofrendo desde dezembro de 2011 com uma colite ulcerosa, que pode provocar diarreia, dores abdominais, perda de peso e fadiga.

Depois de ficar 10 meses longe do futebol, fazendo tratamento, Fletcher voltou a jogar em setembro, participando de 13 partidas desde então. Segundo o clube inglês, ele teve um "período de boa saúde", mas agora será preciso passar pela cirurgia. O prazo total de recuperação não foi informado.

"É frustrante para Darren e o clube que ele não possa contribuir no restante desta temporada. Mas a decisão (de operar) foi pensando em sua saúde", diz a nota oficial divulgada pelo Manchester United. "Contamos com o retorno dele na próxima temporada, com o problema já devidamente superado."