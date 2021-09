Florentino Pérez diz a torcedores que Mbappé irá ao Real Madrid: 'No próximo ano'

O atacante Mbappé será o grande reforço do Real Madrid na próxima temporada. Ao menos é o que garantiu o presidente do clube, Florentino Pérez, a torcedores após o empate com o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, neste sábado. O dirigente foi direto ao dizer que o atacante francês vestirá a camisa do clube merengue "no próximo ano."

A notícia surgiu num momento inusitado para o presidente do Real Madrid. Logo após deixar o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, frustrado com o empate sem gols diante do Villarreal, Florentino Pérez ainda levou um susto quando seu motorista colidiu com um carro parado na sua frente.

Imediatamente reconhecido por torcedores do Real que deixavam o palco do jogo, o dirigente acabou cercado. Mas nada de violência. Os merengues queriam apenas saber sobre reforços e a possibilidade de contratação do francês após tentativas frustradas antes de a janela fechar nesta temporada.

"No próximo ano", garantiu o presidente, sem se prolongar no assunto. A informação foi captada por jornalistas espanhóis que também deixavam a casa do Real Madrid. O diário Sport ainda informou que Florentino Perez não sofreu lesões com a pequena colisão.

Mbappé já estaria apalavrado com o Real Madrid e até forçou para ser negociado agora. Mas o Paris Saint-Germain não quis liberá-lo pelo projeto "Liga dos Campeões". O clube de Paris sonha em conquistar a Europa pela primeira vez e não quis liberar seu atacante. Acredita que ao lado de Neymar e Messi, pode erguer o cobiçado troféu.

O Real Madrid vai tentar que Mbappé já assine um pré-contrato no primeiro dia de 2022, como permite o regulamento de transferências da Europa. Será uma maneira de não ter concorrência na negociação e garantir que o atacante cumprirá com sua palavra.