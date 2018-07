Florentino Pérez minimiza momento ruim do Real Madrid e exalta trabalho de Zidane

Campeão espanhol e da Liga dos Campeões da Europa na última temporada, entre outros títulos, o Real Madrid vive um momento inesperado, com dificuldades para engrenar nas duas competições. Ainda assim, o presidente do clube, Florentino Pérez, minimizou neste domingo o momento difícil e demonstrou plena confiança no trabalho do técnico francês Zinedine Zidane.

A equipe está na quarta colocação do Campeonato Espanhol - apenas empatou no último sábado contra o Athletic Bilbao por 0 a 0, fora de casa - e na segunda posição de seu grupo na Liga dos Campeões, atrás do Tottenham. "Temos uma equipe para seguir sonhando, com um técnico maravilhoso como Zinedine Zidane, que já conquistou tudo no Real Madrid, a equipe de sua vida", destacou Florentino Pérez neste domingo, em um evento para sócios do clube.

"Zidane é um de nossos grandes símbolos, um de nossos grandes ícones que reúne os valores e o talento necessários para ser o líder de um dos melhores planteis que já tivemos, capitaneado por Sergio Ramos e Marcelo", acrescentou o dirigente.

Quem também recebeu elogios foi o astro português Cristiano Ronaldo, que tem enfrentado certa dificuldade neste início de temporada. "Quero também falar algumas palavras para nosso jogador Cristiano Ronaldo. Ele é também um de nossos grandes símbolos, sucessor do grande Alfredo Di Stéfano. Cristiano é o goleador máximo de nossa história", enalteceu.

O Real Madrid tentará encerrar o momento difícil com o título do Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes Unidos. A equipe madrilenha estreia na competição no dia 13 de dezembro e, se avançar à decisão, pode encarar o Grêmio na decisão.