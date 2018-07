Florentino promete Real 'moderno, mas com os mesmos valores' em novo mandato

Aclamado para um novo mandato de quatro ano na presidência do Real Madrid, Florentino Pérez tomou posse nesta segunda-feira. Nenhum candidato apresentou candidatura até o vencimento do prazo estipulado para enfrentar o poderoso dirigente em uma possível eleição interna e, com isso, ele mantém o posto no clube. Em suas primeiras palavras após a confirmação da manutenção, o presidente projetou o futuro da equipe.

"Teremos um Real Madrid moderno, mas com nossos valores de sempre. Um Real Madrid solidário, inovador e referência no esporte mundial. Um Real Madrid unido na busca do que é aparentemente impossível. Lutaremos por esse Real Madrid, que tanto nos apaixona, o Real Madrid que transforma a história em lenda", declarou.

Agora com 70 anos de idade, Pérez assumiu pela primeira vez o Real como presidente em 2000, aos 53, e ficou no cargo até 2006. Três anos depois, reassumiu o posto para não sair mais dele, totalizando assim 14 temporadas à frente do clube. Em 2013, já havia sido reeleito para um mandato de quatro anos por meio de um ato de proclamação, pois também foi candidato único para o cargo naquela ocasião.

"O Real Madrid voltou a fazer o que ninguém fez até agora. No futebol, construímos uma equipe de lendas com os melhores do mundo. Uma equipe liderada por Zidane, um símbolo do 'madridismo' que em pouco tempo se transformou no melhor treinador do mundo. No basquete, temos uma equipe com jogo espetacular, que encanta os torcedores", avaliou.

Florentino ficou conhecido por montar o Real Madrid dos "galácticos" no início dos anos 2000, com nomes como Zidane, Figo, Ronaldo, Raúl, Beckham e Roberto Carlos. Em seu retorno, voltou a promover este estilo de comando e, após anos de relativo sucesso, viu o clube retornar ao topo com a conquista de três Ligas dos Campeões nos últimos quatro anos. E é justamente na temporada 2016/2017 que ele se espelha para este próximo mandato.

"Temos um novo mandato depois de viver uma das melhores temporadas da história. Minha dedicação e entrega estarão sempre para preservar os valores deste clube e conquistar o maior número de títulos. Trabalharemos para que o Real Madrid seja nomeado o melhor clube do novo século. O Real Madrid é um mito, de emoções e desafios impossíveis conquistados ao longo de mais de um século de história", disse.