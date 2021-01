Floresta-CE derrota o Novorizontino e chega à final da Série D do Brasileiro

O Floresta-CE é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional. O clube cearense confirmou a sua vaga na decisão ao vencer o Novorizontino-SP por 2 a 0, neste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O jogo de ida, disputado na Arena Castelão, em Fortaleza, havia terminado no empate por 1 a 1.

Ambos já tinham garantido o acesso à Série C de 2021, juntamente com os outros dois semifinalistas, Altos-PI e Mirassol-SP, que vão definir a outra vaga neste domingo, em Teresina. No primeiro jogo, no interior paulista, deu Mirassol por 4 a 0, que agora pode perder até por três gols de diferença.

Para chegar à semifinal, o Floresta tinha a quarta melhor campanha, enquanto que o Novorizontino teve a primeira campanha da competição em todas as fases. As finais da Série D estão previstas para os dias 31 de janeiro (ida) e 7 de fevereiro (volta).

Como todo jogo decisivo, os dois times não se arriscaram no primeiro tempo. Mas tudo mudou na segunda etapa, quando o clube visitante abriu o placar logo aos três minutos com Flávio Torres. Após levantamento na área, houve o desvio de cabeça e ele completou para as redes.

Obrigado a sair em busca do empate, o Novorizontino abriu espaços para os contra-ataques do Floresta. Mas o time cearense só matou o jogo nos acréscimos, quando Núbio Flávio desceu sozinho e na linha da grande área chutou forte e fora do alcance do goleiro.