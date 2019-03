Floresta x Ceará: onde assistir ao vivo e horário da partida

O Ceará visita o Floresta nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, o Domingão, na cidade de Horizonte, pelo confronto de ida das semifinais do Campeonato Cearense.

Floresta x Ceará terá transmissão do Premiere. O confronto inicia a disputa de uma vaga na decisão do Campeonato Cearense, que será definida no dia 10 de abril, quando as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Fortaleza, no Estádio Castelão. Quem avançar encara Fortaleza ou Guarany de Sobral na final.

O Floresta foi o quarto e último classificado da segunda fase do Cearense. Derrotado na última rodada pelo Fortaleza, por 2 a 1, só passou às semifinais porque teve mais vitórias do que o quinto colocado Atlético-CE. Ambos terminaram com 11 pontos, mas o time de Horizonte triunfou três vezes, contra duas do rival.

Já o Ceará foi o líder disparado da segunda fase e chega embalado para as semifinais. Invicto na competição, venceu quatro vezes e empatou três e vem de uma goleada por 6 a 2 sobre o Ferroviário, mesmo fora de casa. Teve o melhor ataque - 17 gols marcados - e a melhor defesa - quatro gols sofridos - deste estágio do Estadual.