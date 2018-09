Florida Cup confirma estreia do Flamengo na competição de pré-temporada em 2019

A organização da Florida Cup confirmou nesta terça-feira a participação do Flamengo na edição de 2019 da competição de pré-temporada realizada em Orlando, nos Estados Unidos. Será a estreia do clube carioca no torneio, que terá outro estreante na disputa: o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Confirmados em junho passado, São Paulo e Ajax, da Holanda, também estarão em solo norte-americano entre os dias 8 a 13 de janeiro.

"Levar o Flamengo para o mundo vai nos fazer mais fortes e competitivos em relação aos clubes mais ricos do planeta. Vamos levar a Nação Rubro-Negra, o Rio de Janeiro e o Brasil para o país onde o futebol mais cresce. Queremos ser a maior nação do mundo e a Florida Cup é muito importante neste processo de internacionalização da marca. Será a oportunidade da Nação mostrar sua força em Orlando para o mundo", disse Bruno Spindel, CEO do Flamengo.

O Eintracht Frankfurt, membro fundador da Bundesliga, foi o campeão da Copa da Alemanha da temporada passada após derrotar o Bayern de Munique na final. A equipe, que se classificou para a Liga Europa deste ano, conta com atletas do mundo todo no elenco, incluindo sete jogadores que participaram da Copa do Mundo da Rússia, como o croata Ante Rebic e o zagueiro mexicano Carlos Salcedo.

"A quinta edição da Florida Cup promete ser uma das mais disputadas até hoje. Sem contar que, além do futebol de qualidade, os torcedores poderão aproveitar muitas outras atrações nos parques temáticos do Universal Orlando Resort em uma semana cheia de entretenimento para fãs de todas as idades", disse Ricardo Villar, CEO da Florida Cup.

A tabela completa de jogos e os estádios serão anunciados ainda neste mês. Já participaram do evento outros clubes brasileiros como Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Fluminense, Internacional e Vasco. Alguns times do exterior que jogaram a Florida Cup foram: PSV Eindhoven (Holanda), Rangers (Escócia) Bayer Leverkusen (Alemanha), Estudiantes (Argentina), River Plate (Argentina), Schalke 04 (Alemanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Wolfsburg (Alemanha).