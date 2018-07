Florida Cup confirma São Paulo e divulga dois formatos de torneio para 2017

A Florida Cup anunciou nesta quinta-feira os detalhes de sua edição de 2017. O torneio amistoso realizado anualmente desde 2015 contará com seis times brasileiros no ano que vem: Atlético-MG, Flamengo, Corinthians, Internacional, Vasco e o São Paulo, confirmado somente nesta quinta como mais uma das equipes a integrar a competição.

No total, serão 14 times no torneio em 2017. Por conta do grande número de participantes, a organização resolveu inovar e dividiu a competição em duas partes. Na primeira, jogarão Bayer Leverkusen e Wolfsburg, da Alemanha, Tampa Bay Rowdies e outro representante norte-americano ainda a ser definido, além de Atlético-MG e Flamengo.

Conforme a própria direção explicou, este torneio, chamado de "Challenge Clash of Nations" (Desafio do Choque de Nações), acontecerá no "modelo Copa Davis". Ou seja, as equipes se enfrentarão em busca de pontos para sua nação, e ao final da competição o país que terminar em primeiro será o vencedor. O Atlético-MG enfrentará o Bayer Leverkusen e o Tampa Bay Rowdies, enquanto o Flamengo pega o Wolfsburg e o outro representante dos Estados Unidos.

Depois do "Challenge Clash of Nations", de 7 a 14 de janeiro, acontecerá o torneio de mata-mata, entre os dias 15 e 21. Este, de formato bem mais conhecido do torcedor. Os oito times restantes foram divididos em quatro confrontos eliminatórios. Ao fim da disputa, restará um campeão.

Dois dos times brasileiros enfrentarão velhos conhecidos. O Corinthians pega nas quartas de final o River Plate, seu algoz nas Libertadores de 2003 e 2006, enquanto o Vasco duela com o Barcelona-EQU, derrotado por ele na decisão da Libertadores de 1998. Do outro lado da chave, o Internacional enfrenta o Millonarios-COL e o São Paulo pega o Shanghai Sipg, equipe chinesa que tem no elenco os brasileiros Elkeson e Hulk.

Esta será a terceira edição da Florida Cup. Nas duas primeiras, o torneio havia sido de pontos corridos. Na primeira, com quatro participantes, o Colônia, da Alemanha, foi o campeão. Já a segunda, em 2016, teve nove clubes na disputa e terminou como o Atlético-MG como vencedor.