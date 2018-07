Florida Cup marca estreia de Rogério Ceni como técnico do São Paulo

A Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado nos EUA, começa neste domingo com rodada dupla no Al Lang Stadium, em St. Petersburg. Estudiantes, da Argentina, e Bayer Leverkus, da Alemanha, abrem o torneio. Na sequência, jogam Rowdies, dos Estados Unidos, e Wolfsburg, da Alemanha.

O torneio sofreu algumas desistências e mudanças. Internacional e Flamengo desistiram no fim do ano passado. As ausências de Inter e Flamengo se devem ao atraso das férias por conta do acidente com o avião da Chapecoense, o que postergou em uma semana a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2016.

A tabela da Florida Cup também foi alterada, adiando, por exemplo, um jogo do Corinthians, que estrearia dia 15, mas só vai entrar em campo no dia 18.

A competição foi dividida em duas fases, a primeira chamada de Challenge, com os clubes representando países. Essa fase começa neste domingo e termina no dia 15, quando se iniciam os playoffs. São Paulo e Corinthians entram nessa etapa, que vai até o dia 21.

O São Paulo, que só estreia dia 19, optou por realizar praticamente toda a sua pré-temporada nos EUA. A delegação com 28 jogadores, dirigentes e comissão técnica ficará em Bradenton, na Flórida, no complexo poliesportivo IMG Academy. Antes da estreia no torneio, o time de Rogério Ceni fará dois jogos-treino.

Já o Corinthians ainda não se reapresentou das férias. O time só volta aos treinos na quarta-feira e depois segue viagem para a pré-temporada nos EUA. Também será a estreia do técnico Fábio Carille, agora como treinador efetivado. Pelo chaveamento, Corinthians e São Paulo podem fazer a final.

VERÓN

O Estudiantes de La Plata contará com um grande reforço, o veterano Juan Sebastian Verón, que retorna aos gramados depois de assinar um contrato de 18 meses com o time argentino. Aos 41 anos, Verón decidiu abandonar a aposentadoria e já voltou a treinar nos últimos meses para melhorar o seu condicionamento físico. E ele deverá fazer a sua reestreia neste domingo, contra o Bayer Leverkusen, pela fase Challenge da competição.

TABELA

Veja quando os brasileiros jogam na Florida Cup

Florida Challenge

11/1: Bayer de Leverkusen x Atlético-MG

12/1: Wolfsburg x Bahia

14/1: Atlético-MG x Tampa Bay Rowdies

15/1: Bahia x Estudiantes

Florida Cup Playoff

15/1: Vasco x Barcelona (EQU)

18/1: Vasco ou Barcelona (EQU) x Corinthians

19/1: São Paulo x River Plate ou Milionarios

21/1: Disputa do 3º lugar

21/1: Final *

* Pelo chaveamento, São Paulo e Corinthians podem se enfrentar na final