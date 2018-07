Florida Cup pode ser jogada na Ásia em 2018

O mercado asiático está bastante interessado na Florida Cup e em breve o torneio pode desembarcar em outro continente. O evento, que teve sua terceira edição disputada neste mês nos Estados Unidos, deve passar a ter mais edições anuais e ultrapassar as fronteiras do país. "Pode ser que não fique só na Florida e vá para outros países. Não vamos restringir somente em janeiro na Flórida. Nossa ideia é fazer duas vezes por ano a partir de 2018, em janeiro e julho/agosto. A procura da Ásia é grande", explica Reinaldo Medrano, sócio executivo da Florida Cup.

Ao lado dos fundadores da competição Ricardo Villar e Ricardo Silveira, ele festeja o crescimento exponencial do evento. "Na primeira edição tivemos quatro times em três dias. Depois foram nove equipes em dez dias. Agora já estamos com 12 times e acredito que tenha espaço para acomodação de mais alguns times, mas temos de respeitar a capacidade de campos de treinamentos e hoteleira, porque é alta temporada em Orlando", diz.

A ideia principal é usar uma competição internacional para que os clubes possam fazer sua preparação para a temporada, trocar ideias científicas e compartilhar experiências com as outras equipes. "O São Paulo traduziu muito bem o conceito e a filosofia da Florida Cup. Fez a pré-temporada total aqui. Nos surpreendeu que utilizou o período inteiro", conta.

O time do Morumbi aproveitou para fazer ativações de marketing nos Estados Unidos e procurou aumentar a internacionalização da marca, em busca de possíveis fontes de receitas. Com isso conseguiu aliar a parte técnica, de treinamento na pré-temporada, a aspectos de marca e marketing. Tanto que a diretoria levou livros com a história do clube com textos em inglês e espanhol para distribuir na Flórida.

O Corinthians, por sua vez, participou de ações dentro do parque Magic Kingdom, na Disney, e durante o jogo de basquete entre Orlando Magic e Milwaukee Bucks. Os jogadores compareceram em peso ao Amway Center e o atacante Jô participou de uma brincadeira de arremessos dentro da quadra no intervalo do terceiro quarto.

"O crescimento da Florida Cup passa por uma interligação de entretenimento, com a realização da Fan Fest, por exemplo. Queremos que a família do torcedor tenha outras atividades. O destino é procurado por causa dos parques, mas a Florida Cup tem ajudado a mostrar que essa combinação de esporte e entretenimento é muito importante", afirma Medrano.

A Florida Cup custou neste ano US$ 2 milhões para funcionar. A lógica do evento é a seguinte: os clubes recebem propriedades para que estejam engajados no projeto. Existe ainda o compartilhamento de receitas, tanto televisiva quanto de bilheteria. "Todos os clubes têm o mesmo pacote de benefícios. O que a gente escuta é que os clubes já saíram do Brasil com suas despesas zeradas", revela.

O São Paulo, por já ter patrocínio de uma empresa aérea, não quis utilizar a parceira da Florida Cup. Então trocou o benefício por outro. Já o Bahia conseguiu patrocínio pontual da prefeitura de Salvador. "A cada ano as equipes angariam mais receitas porque entendem como funciona o torneio. Nossa fonte de receitas está no direito de transmissão, na renda de bilheterias e no apoio de patrocinadores, que neste ano são Prevent Senior, Cartão Elo, Adidas e Lennar."

Além de São Paulo e Corinthians, os outros dois grandes de São Paulo mostraram interesse, mas não puderam participar em 2017. "O Santos é um time que sempre teve muito interesse, mas não tivemos como acomodar. O Palmeiras houve convite, mas ele estava inaugurando um centro de excelência e não fazia sentido em fazer pré-temporada fora do Brasil", afirma, citando outras equipes nacionais. "O Bahia e o Atlético-MG querem voltar."

Para 2018, já existe um prê acordo com times da Ásia. "Teremos a participação de um clube chinês e pretendemos ampliar para um japonês. Acho que teremos um ou dois representantes da Ásia. Queremos ser um torneio internacional. O que pretendemos é limitar um pouco ou manter o número de brasileiros, mas reforçando que venham de outros países. Nossa plataforma é global."